Bí thư An Giang: Yêu cầu xử lý bệnh viện đăng tin tiêm vắc xin Covid-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi

Trong ngày 16.7, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã chủ trì buổi họp của Thường trực Tỉnh ủy An Giang để xử lý việc BVĐK Hạnh Phúc (TP.Long Xuyên) đăng thông tin tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca dịch vụ giá 1,5 triệu đồng/mũi, gây xôn xao dư luận.

Ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang báo cáo qua xác minh, BVĐK Hạnh Phúc đăng nội dung “Đặt vắc xin Covid-19 AstraZeneca ” và mẫu đăng ký tiêm ngừa vắc xin Covid-19 dịch vụ trên trang Facebook, Website của của bệnh viện với giá 1,5 triệu đồng/mũi. Sở Y tế và Sở TT-TT An Giang phối hợp xử lý sai phạm của BVĐK Hạnh Phúc, đồng thời trong buổi chiều 15.7 bệnh viện đã gỡ thông tin đăng tải.

Tại cuộc họp, ông Lư Quốc Hùng, Giám đốc BVĐK Hạnh Phúc cho biết, mục đích của doanh nghiệp đăng thông tin này chỉ để thống kê số lượng người dân có nhu cầu tiêm vắc xin Covid-19 với hình thức dịch vụ, chứ không mang mục đích trục lợi. Ông Hùng gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh và người dân tỉnh An Giang vì đơn vị đã đăng thông tin trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh và cả nước.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, thông tin của BVĐK Hạnh Phúc đã đăng dù bất cứ mục đích gì cũng là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh An Giang và cả nước, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Tỉnh An Giang sẽ xem xét xử phạt bệnh viện này theo quy định pháp luật.