Bí thư Bình Thuận: Để dân ở thế này mãi là chúng ta có lỗi với dân

Đoàn khảo sát của Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận còn có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết và giám đốc nhiều sở ngành liên quan của tỉnh. Dự án kè chống lũ được phê duyệt gần 10 năm chưa triển khai vì thiếu nguồn vốn Đoàn công công tác do Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận dẫn đầu, đã đến khảo sát nhiều điểm ô nhiễm nhất ở ven phía nam (bên tả) sông Cà Ty, thuộc P. Phú Trinh, TP.Phan Thiết. Tại đây, bà con ở khu “nhà chồ” (nhà tạm bợ ven sông - PV) sinh sống trong những ngôi nhà chật chội, đường vào nhà có khi chỉ là cái cầu khỉ chênh vênh, được cắm cọc xuống sông.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh (chỉ tay) đang trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An Ảnh: Quế Hà

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, sông Cà Ty là con sông chảy ngang qua TP.Phan Thiết - rất ít địa phương có con sông chảy ngang qua TP đẹp như thế. Nhưng hiện nay dòng sông Cà Ty, đặc biệt là đoạn qua P.Phú Trinh (đối diện Khu di tích Dục Thanh) đã ô nhiễm và bị bồi lấp nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm nay.

Cũng theo ông Dương Văn An, khu vực ven bờ phía tả sông Cà Ty có tới vài trăm hộ dân sống ở các khu “nhà chồ” ọp ẹp, chen chúc ven sông, rất ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong (thứ 2 từ phải qua) đang trao đổi Bí thư Dương Văn An tại ven sông Cà Ty Ảnh: Quế Hà

“Có lẽ chỉ còn Phan Thiết chúng ta là còn khu nhà chồ ngay giữa trung tâm TP như thế này”, Bí thư Bình Thuận Dương Văn An nói tại cuộc hội ý với các lãnh đạo của tỉnh và báo chí sáng nay. Theo ông Dương Văn An, dự án chỉnh trang nạo vét sông Cà Ty, làm kè chống lũ được tỉnh phê duyệt từ gần 10 năm nay, nhưng vẫn chưa thực hiện được do chưa có nguồn vốn.

“Mấy trăm hộ dân sống trong điều kiện khó khăn, chật hẹp và ô nhiễm như thế đã rất lâu rồi. Họ đã ở đó đến thế hệ thứ hai. Nếu cứ để người dân sống trong điều kiện như vậy là chúng ta có lỗi với dân”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An nói tại cuộc trao đổi sau khi đi thực địa bờ sông Cà Ty.

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân (ngoài cùng bên phải) đang báo cáo tình trạng ô nhiễm sông Cà Ty với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong tại khu "nhà chồ" P.Phú Trinh Ảnh: Quế Hà

Phải bắt tay vào từ năm đầu tiên

Theo Bí thư Dương Văn An, “nhiệm kỳ này phải bắt tay ngay vào từ năm đầu tiên” nên Tỉnh ủy sẽ quyết liệt theo đuổi triển khai chỉnh trang, tái bố trí nơi ở mới cho người dân khu “nhà chồ” Phú Trinh. “Còn kinh phí lấy ở đâu ra thì phải tính tiếp từng bước. Trước mắt phải tuyên truyền cho người dân biết chủ trương này. Bước tiếp theo là tìm được nơi tái định cư cho bà con. Giá trị của việc làm này không chỉ tính riêng là giá trị kinh tế, mà nó còn mang lại nhiều giá trị khác, lâu dài hơn cho người dân, mà chúng ta cần hướng đến”, ông An nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An hỏi thăm cuộc sống của một hộ dân ở khu "nhà chồ" ven bờ tả sông Cà Ty Ảnh: Quế Hà

Theo trình bày của ban Quản lý dự án công trình Sở NN-PTNT, hiện có 4 phương án đang được đưa ra xem xét. Theo đó, sẽ có khoảng 500 hộ dân phải di dời ra khu “nhà chồ” này để chỉnh trang và làm kè bờ tả sông Cà Ty, kinh phí có thể lên đến trên 600 tỉ đồng.

Một trong 4 phương án chỉnh trị, làm kè di dời hộ dân ven bờ sông Cà Ty do ban Quản lý dự án Sở NN-PTNT Bình Thuận trình bày sáng nay 2.3 Ảnh: Quế Hà

Liên quan đến dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã giao cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục khảo sát kỹ lưỡng và tham mưu cho UBND tỉnh chọn giải pháp nào tốt nhất, có lợi cho dân để trình Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.