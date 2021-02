Bí thư Đà Nẵng: Rút ngắn trình tự thủ tục trong xây dựng bãi container

Theo ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng, năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Đặc biệt hàng container tăng 17%, lợi nhuận tăng 15%.

Năm 2020 đánh dấu cột mốc Cảng Đà Nẵng đón hơn nửa triệu TEUs (TEU là đơn vị được container hóa; 1 TEU = container). Hiện mỗi tuần, cảng đón 30 chuyến tàu container cập cảng làm hàng.

Năm 2021, Cảng Đà Nẵng phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa tăng 5% so, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng ít nhất 8% so với so với năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văng Quảng cho biết, năm 2020 Cảng Đà Nẵng đã vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình. Cảng được coi là 1 trong 5 cảng đạt kết quả tốt nhất.

Thời gian tới, ông Quảng yêu cầu UBND TP và các sở, ngành phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho Cảng Đà Nẵng mà trước mắt là rút ngắn trình tự thủ tục trong việc triển khai xây dựng bãi container tại H.Hòa Vang.

“Đây là yêu cầu không chỉ của Cảng Đà Nẵng mà cũng là nhiệm vụ chính của TP. Bởi vì khi có bãi container này sẽ điều tiết, giảm tải được ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên các tuyến đường. Đây cũng là quyết tâm của TP, đề nghị Cảng Đà Nẵng thực hiện tốt vấn đề này”, ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng lì xì đầu năm cho công nhân thi công Công viên phần mềm số 2 Ảnh: HOÀNG SƠN

Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu Cảng Đà Nẵng nâng cao năng lực đón tàu, làm tốt việc nạo vét luồng, đưa những tàu trọng tải lớn vào. Bởi đây là một trong những ưu thế, điều kiện để Cảng Đà Nẵng cạnh tranh tốt hơn với các cảng lớn trong nước.

Theo đó, ông Quảng yêu cầu dự án phải hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật.

Công viên phần mềm số 2 có tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng gồm 2 khối nhà 8 tầng, 1 khối nhà 20 tầng và hạ tầng kỹ thuật.