Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh cùng Thường trực Ủy ban'

Ông Ngô Minh Châu , 55 tuổi; quê quán H.Bình Chánh, TP.HCM; trình độ thạc sĩ luật, đại học an ninh, cao cấp chính trị; từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an Q.8, Trưởng Công an Q.8, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Hiện ông là đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.