Thiếu tướng Ngô Minh Châu được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thiếu tướng Ngô Minh Châu, 55 tuổi; quê quán H.Bình Chánh, TP.HCM; trình độ thạc sĩ luật, đại học an ninh, cao cấp chính trị; từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an Q.8, Trưởng Công an Q.8, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Hiện ông là Ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM, đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra sáng nay 11.5, thiếu tướng Ngô Minh Châu, đương nhiệm Phó giám đốc Công an TP.HCM, được giới thiệu để các đại biểu tham dự kỳ họp bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG Thiếu tướng Ngô Minh Châu (trái) và ông Võ Văn Hoan, đều được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trước giờ khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM sáng nay 11.5

ng Võ Văn Hoan , Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM, được giới thiệu bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cũng tại kỳ họp này, ô

Hiện UBND TP.HCM chỉ có 3 nhân sự lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, và 2 cấp phó: Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến.

Theo quy định, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM gồm chủ tịch và không quá 5 phó chủ tịch.