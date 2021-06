Bí thư Thành ủy TP.HCM: Không để lỗ hổng tiêm vắc xin cho tuyến đầu chống dịch

Đối với sản xuất kinh doanh , ông Nguyễn Văn Nên đề nghị an toàn là trên hết. Có kiểm soát nhưng phải nới rộng; đừng cứng nhắc nhưng không chủ quan.

Theo ông Nên, hiện nay, từng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đều có bổ sung, phương án kế hoạch an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong sản xuất, “nhưng đề nghị tổ chức phối hợp kiểm tra, để chia sẻ, uốn nắn an toàn. Đây là khâu này quan trọng, kết nối chia sẻ, lắng nghe, thấu cảm để triển khai an toàn trong sản xuất cũng nhưng lắng nghe doanh nghiệp nhằm phục hồi sản xuất”, ông Nên nhấn mạnh.