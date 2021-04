Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó chủ tịch nước

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký và có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội thông qua, 6.4.

Trước đó, sáng cùng ngày, ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch nước.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, bà Võ Thị Ánh Xuân là nữ cán bộ trưởng thành từ địa phương, hội tụ đủ 5 chữ T là "trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công".

"Tôi tin rằng tân Phó chủ tịch nước sẽ tập hợp được tất cả lực lượng để cùng với Chủ tịch nước phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc", bà Thịnh bày tỏ.

Từ năm 1987 tới nay, các phó chủ tịch nước đều được cơ cấu là nữ. Bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ là nữ Phó chủ tịch nước thứ 6 trước nay.

Bà Xuân cũng là nữ Phó chủ tịch nước trẻ tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức - khi mới 51 tuổi.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8.1.1970, quê quán tại xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ Quản trị công.

Bà Xuân xuất thân là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, TX.Long Xuyên, tỉnh An Giang sau đó chuyển sang Văn phòng Tỉnh ủy An Giang làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp từ 1996 - 2001.

Từ năm 2001, bà Xuân được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang).

Tại Đại hội XI (1.2011), bà Xuân được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI; sau đó tới tháng 2.2013, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016.