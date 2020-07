Bị tuyên án tử vì bơm xyanua vào trà sữa đầu độc chị họ

Tháng 10.2019, anh Quyền cảm thấy có lỗi nên chấm dứt quan hệ tình cảm với Trang. Trang không chấp nhận, mà nảy sinh ý định tự tử và lên mạng đặt mua 1 lít xyanua dạng lỏng. Tuy nhiên, khi thấy anh rể chăm sóc vợ con, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ vì ghen, và nghĩ rằng khi chị Yến chết, Trang sẽ được tự do đến với anh rể.

Ngoại tình với anh rể, bỏ xyanua vào trà sữa làm 1 người chết: nhiều người thoát chết

Biết chị họ có sở thích uống trà sữa, ngày 2.12.2019, Trang dùng sim rác gọi điện đặt mua 6 cốc trà sữa mang về nhà, bơm chất xyanua vào 4 cốc thì hết xyanua. Chiều cùng ngày, do không thuê được người chuyển trà sữa, Trang mua 1 túi quýt, bỏ vào đó 1 phong bì chứa 100.000 đồng rồi mang cùng trà sữa tới bệnh viện gửi cho chị Yến. Do chị Yến không có ở bệnh viện nên chị Phạm Thị Lý (40 tuổi, đồng nghiệp của chị Yến) nhận hộ, cất vào tủ lạnh. Đến sáng hôm sau, chị Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi, ngụ Thái Bình; đồng nghiệp của chị Yến) lấy trà sữa Trang gửi uống và tử vong. Trước đó, mẹ con chị Lý cũng lấy 2 trong 6 cốc trà sữa này uống nhưng may mắn không trúng độc.