Biến CPTPP thành 'cú hích' cải cách

Những thuận lợi và thách thức khi VN là thành viên chính thức của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang được "hâm nóng" trở lại, khi Quốc hội bắt đầu các bước cuối cùng xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn hiệp định này.

Đảm bảo được các lợi ích cốt lõi

Sáng qua 2.11, ngay sau khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình trước Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn bản liên quan, các đại biểu (ĐB) đã thảo luận tại tổ trước khi có phiên thảo luận toàn thể tại hội trường vào ngày 5.11 để quyết định biểu quyết thông qua vào 12.11 tới đây.

Theo tờ trình của Chủ tịch nước, về tổng thể, Hiệp định CPTPP vẫn được đánh giá là một hiệp định thương mại tự do (FTA) chất lượng cao và toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay. Đánh giá về tác động của Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan đối với VN, Chủ tịch nước cho biết, việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp ta thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò và vị thế địa - chính trị quan trọng của VN trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á - Thái Bình Dương, thực sự nâng cao vị thế của VN trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

"Trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, tham gia CPTPP vừa giúp ta có điều kiện nâng cao nội lực để ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh", Chủ tịch nước nói.

Thuyết minh về hiệp định sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dẫn tính toán của Bộ KH-ĐT cho hay, CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu của VN tăng tương ứng là 1,32% và 4,04% đến năm 2035. Ngoài ra, việc có quan hệ FTA với các nước CPTPP sẽ giúp cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. Về thu hút đầu tư, các cam kết trong CPTPP về dịch vụ và đầu tư dự kiến giúp cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Cần định lượng rủi ro

“Hiệp định CPTPP có tác động toàn diện đối với kinh tế xã hội nhưng báo cáo của Chính phủ mới chỉ đánh giá tác động ở mức độ định tính, chưa định lượng mức độ ảnh hưởng đến ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, người dân, thu ngân sách… cũng như chưa dự kiến các chính sách để hỗ trợ các chủ thể bị tổn thất, rủi ro phát sinh khi hiệp định có hiệu lực”, trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nói.

Nhìn nhận về những thách thức, Chủ tịch nước khi trình bày tờ trình cho biết: “Việc mở cửa các hoạt động kinh tế, đi kèm với các quy định về lao động, minh bạch hóa, chống tham nhũng... đòi hỏi chúng ta cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, thiết lập các cơ chế quản lý để vừa phù hợp với điều ước quốc tế nhưng cũng bảo đảm vững chắc sự ổn định về chính trị xã hội của ta”.

Thảo luận tại tổ sau đó, ĐB dù tán đồng thông qua hiệp định nhưng cũng đã bày tỏ không ít băn khoăn. ĐB Phan Xuân Dũng (Ninh Thuận) đề nghị sau khi QH thông qua thì ngay lập tức Chính phủ phải có những giải pháp trước mắt và lâu dài, làm rõ những mặt chưa được và những thách thức, nói rõ việc doanh nghiệp và người dân cần phải làm để chúng ta có lợi thế nhất trong ký kết này.

“Nói ví dụ như 2 mặt hàng thịt gà và lợn chẳng hạn, thịt lợn vừa rồi phải giải cứu, bây giờ giá lên cao, mình có sản xuất mà muốn hòa vốn thì bà con mình ít nhất cũng phải chi phí 24.000 - 25.000 đồng/kg, trong lúc đó với cách sản xuất mới thì tập đoàn của Thái Lan vào đây chỉ hết 16.000 đồng/kg thôi, còn thịt gà rẻ vô cùng”, ông Dũng phân tích.

Tương tự, ĐB Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) cũng cảnh báo về việc đáp ứng nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa để hưởng lợi. “VN phải tham gia chuỗi giá trị phân phối hàng hóa, nếu đạt được xuất xứ từ VN trên 60% thì chúng ta mới được hưởng lợi”, ông Kiên phân tích và dẫn chứng câu chuyện của một ngành được cho là có nhiều lợi thế - ngành dệt may. “Dệt may hiện nguyên phụ liệu 60% nhập từ Trung Quốc. Nếu nguyên tắc xuất xứ hàng dệt may đi từ sợi thì buộc DN Việt phải thay đổi trong đầu tư để hàng hóa có lợi nhuận cao nhất. Giai đoạn 2012 - 2015 khi TPP đang đàm phán thuận lợi, dòng đầu tư từ Trung Quốc trong 3 năm đó rất cao, nhưng tới cuối 2016 khi Mỹ rút ra khỏi TPP thì dòng đầu tư vào lĩnh vực dệt may, da giày giảm xuống. Cho nên vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ phải đổi mới mô hình sản xuất để phù hợp với áp lực thay đổi, nếu không tự đổi mới, tái cơ cấu kinh tế… sẽ khó đáp ứng. Thậm chí nếu không thì khả năng Trung Quốc tận dụng vị trí địa lý của VN để hưởng lợi từ CPTPP”, ông lo ngại.