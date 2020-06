Biên phòng Long An phối hợp với Công an Campuchia bắt 6 nghi phạm 'vận chuyển ma túy'

Liên quan đến vụ bắt giữ gần 21 kg ma túy tại xã Bình Hiệp, TX.Kiến Tường (Long An), ngày 6.6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An cho biết qua công tác phối hợp, Công an tỉnh Svay Riêng và Công an Phnôm Pênh (thủ đô Campuchia) vừa tổ chức khám xét 2 căn nhà ở Phnôm Pênh.