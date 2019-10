Biển số đẹp bỗng vào tay doanh nghiệp có xe sang ở Thừa Thiên - Huế

Ngày 11.10, thông qua cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã thành lập tổ thanh tra và đã đình chỉ công tác 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh để xác minh làm rõ nghi ngờ tiêu cực trong việc cấp biển số đẹp tại Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện yêu cầu trả lời báo chí của UBND tỉnh, ngày 30.9.2019, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại; thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại, do Chánh Thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng.

Tổ xác minh đang tiến hành xác minh, làm rõ theo đúng quy trình. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ báo cáo UBND tỉnh để thông báo cho các cơ quan báo chí. Lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ có liên quan để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ.

Hai cán bộ bị tạm đình chỉ công tác là trung tá Lê Hồng vân và đại úy Nguyễn Hoàng Đông, thuộc Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Biển số đẹp bị khiếu nại đang thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tại Huế Ảnh: L.T

Bất ngờ... lộ diện vi phạm

Vụ việc hy hữu này được phát hiện khi CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phạt nguội vi phạm quá tốc độ đối với xe mang biển số 75A - 135.35, gửi giấy phạt về cho chủ xe tại Huế.

Thế nhưng, người có tên sở hữu biển số đẹp trên trong dữ liệu quản lý của Cục CSGT (Bộ Công an) trước đó, khi đi đăng ký biển số xe đã bấm được số trên, nhưng được thông báo máy lỗi nên yêu cầu bấm lại. Sau đó, người này đã bấm lại và đã được một biển số khác. Khi thấy giấy phạt gửi về cho mình, người này mới biết biển số đẹp đã được cấp cho người khác, nên đã làm đơn khiếu nại.

Theo đó, biển số đẹp 75A - 135.35, đã được cấp cho chiếc xe Lexus thuộc chủ sở hữu của một doanh nghiệp tại TP.Huế. Ngoài ra, báo chí còn phát hiện thêm doanh nghiệp này cũng sở hữu chiếc Porsche mang biển số đẹp 75A - 115.55 đăng ký đầu năm 2018. Biển số đẹp này cũng được một người dân bấm trúng, nhưng sau đó được cán bộ làm thủ tục thông báo lỗi tương tự.

Vụ cấp biển số đẹp do người dân bấm trúng về tay doanh nghiệp đang khiến dư luận nghi ngờ có "đường dây" ém biển số đẹp để bán cho "đại gia" tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.