Biến tướng dịch vụ mua bán nợ: Đòi nợ kiểu 'xã hội đen'

Công an đang xác minh Liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước), cho biết công an huyện đã nhận được sự chỉ đạo từ Công an tỉnh Bình Phước và đang triển khai xác minh vụ việc cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. “Hành vi của các đối tượng là muốn gây áp lực để đòi nợ, công an tỉnh cũng đang có chỉ đạo quyết liệt các vụ việc liên quan đến “đòi nợ thuê”. Công an huyện đã chỉ đạo công an xã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Sau khi có kết quả xác minh, công an huyện sẽ có thông báo trả lời đơn của bà N.T.T.H”, Trưởng công an H.Bù Gia Mập nói. Hoàng Giáp