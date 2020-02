'Biệt đội' giải cứu những nạn nhân bị bạo hành ở Tây Ninh

Những nạn nhân bị bạo hành sau khi được giải cứu đều không thể tin được nơi mình được giải thoát từng là mái ấm hạnh phúc, bỗng chốc biến thành địa ngục.

Những ai sẽ là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình?

Đêm kinh hoàng của cô gái bị chồng tra tấn bằng dây nịt

Những vết thương bạo hành bằng dây nịt còn hằn trên người chị L.T.S Ảnh: Giang Phương Anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh kể, tối 8.2, anh nhận được cuộc gọi cầu cứu của S. với giọng yếu ớt kèm theo hình ảnh những vết thương trên khắp cơ thể còn rất mới để minh chứng cho lời cầu cứu của mình.

Anh Phúc nói: “Đó là một đêm trắng đầy nguy hiểm mà tôi và anh em trong Đội và Tổ Cứu nạn Giao thông đã trải qua để giải cứu, bảo vệ an toàn cho cô gái”.



Xót xa lời kể cô gái bị chồng quất thắt lưng bầm tím trước mặt cha mẹ Sau khi nhận cuộc gọi cầu cứu, anh Phúc cùng các thành viên tổ Cứu nạn giao thông tại huyện Trảng Bàng, Gò Dầu lập tức đến hiện trường. Khi gặp được cô gái, tận mắt nhìn thấy những vết thương trên người cùng lời khẩn cầu xin được giải thoát khiến cả đội ai nấy đều xót xa.

Xác định đây là sự việc nghiêm trọng, Đội cùng sự hỗ trợ của lực lượng công an địa phương đưa cô gái đến nơi an toàn để nhờ pháp luật vào cuộc xử lý. Hiện đơn tố giác hành vi bạo hành của chồng S. là anh B.T.T (39 tuổi) đang được cơ quan công an huyện Trảng Bàng thụ lý điều tra.

Sự việc xảy ra từ đêm 5.2 nhưng mãi đến 3 ngày sau (đêm 8.2) chị S. mới cầu cứu được Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh Ảnh: Giang Phương

"Khi chúng tôi đến giải cứu S., trên người nạn nhân chằng chịt những vết thương bầm tím thành những lằn ngang dọc khắp phía sau cơ thể - dấu vết của một trận đòn không chùn tay. Những vết thương do chồng dùng dây nịt quất liên tiếp trong đêm 5.2. Nhưng vì không thể báo cho cơ quan công an nên gia đình . Smới dò tìm được số điện thoại của Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh kêu cứu. Nếu không được giải cứu, có lẽ sự việc có thể đã nghiêm trọng hơn”, anh Phúc cho biết.

Nói thêm về vụ việc, anh Phúc trăn trở, giải cứu cho cô gái thoát ra ngoài nhưng điều quan trọng sắp tới là cần cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý thật nặng hành vi bạo hành để làm gương.

Cô gái 21 tuổi trong “căn phòng địa ngục”

Vết thương bị bạn trai đánh của cô gái 21 tuổi trong căn phòng trọ ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu Ảnh: Giang Phương Trước đây, cuộc giải cứu trong đêm cho cô gái 21 tuổi N.T.K.N (ngụ H.Chợ Mới, An Giang) suýt bị bạn trai quen qua mạng xã hội tẩm xăng thiêu sống tại “căn phòng địa ngục” ở xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu vào đêm 7.11.2019 cũng khiến dư luận dậy sóng.

Chuyện N. bị bạn trai là một con nghiện bạo hành có nhiều người biết nhưng không ai dám lên tiếng vì bị dọa giết. Đến khi bị bạn trai tra tấn N. dã man, bị tưới xăng lên đầu suýt đốt, lấy cán dao đập gãy xương ngón chân… nên N. được người bạn giải cứu.

Cô gái 21 tuổi nghẹn ngào kể về những ngày sống trong “căn phòng địa ngục”

Khi N. được bạn giúp bỏ trốn thì người bạn này bị bạn trai N. bắt, xịt hơi cay vào mắt, tra tấn. Và nhờ sự trợ giúp của Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh, N. mới được giải thoát.

N. bị bạn trai tra tấn đến gãy xương bàn chân Ảnh: Giang Phương

Dù được ra ngoài, nhưng vài ngày sau đó N. vẫn cho rằng “không tin mình đã được cứu sống”.

Anh Phúc kể, đó là đêm căng thẳng vì bạn trai N., là L.V.T (26 tuổi, ngụ ấp Thuận An, xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) nghiện ma túy. Cuộc giải cứu cũng khá vất vả bởi con nghiện cũng dùng vũ khí chống trả và rồi N. đã trốn thoát.

“Trong quá trình xử lý một vụ việc, chúng tôi luôn định liệu đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho anh em”, anh Phúc cho biết.

Dìm vợ xuống hồ bơi, đánh tới tấp vợ trước mắt 2 con nhỏ

Trước đó, cũng vì ghen tuông, Phạm Chí Linh (33 tuổi, ngụ ấp 7, xã Suối Dây, H.Tân Châu) đã liên tục nhấn đầu, bóp cổ vợ mình là Trần Thị Tuyết Mai xuống hồ bơi vào tối 13.9.2019. Linh còn dùng tay, chân đấm, đá vào người vợ trước mặt 2 con nhỏ.

Dân mạng dậy sóng vì đoạn video đánh đập rồi dìm nước vợ ở Tây Ninh Sự việc không ai biết cho đến khi một người thân nhìn thấy được đoạn camera ghi lại toàn bộ sự việc nên báo cho Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh. Ngay sau đó, anh Phúc cùng các thành viên tìm đến nơi xảy ra vụ việc, đưa nạn nhân đi khám trong sự ngỡ ngàng của hàng xóm. Sự việc được trình báo cho cơ quan công an. Người chồng nhấn đầu vợ dã man dưới hồ nước Ảnh: Chụp màn hình

Tháng 11.2019, TAND H.Tân Châu (Tây Ninh) đã tuyên phạt mức án sơ thẩm 3 tháng tù giam cho Linh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Phạm Chí Linh bị xử phạt 3 tháng tù giam Ảnh: Giang Phương

Anh Phúc trầm ngâm nói thêm, trong cả 3 vụ việc, thêm một điều khiến anh vô cùng trăn trở là hầu hết nạn nhân đều bị điều tiếng, dèm pha cũa người chung quanh kiểu như “chắc tại ngoại tình”, “chắc tại theo trai” hay “chắc tại không chiều chồng”… nên mới bị đánh.

Anh Phúc nói: “Đánh đập, bạo hành vợ dù với bất kỳ lý do nào cũng là điều không thể chấp nhận. Tôi mong pháp luật sẽ xử lý thật nghiêm giống như vụ trấn nước vợ ở huyện Tân Châu vừa qua. Phải có mức hình phạt đủ sức răn đe những kẻ bạo hành thì mới hy vọng không còn nạn nhân bị bạo hành".