Bình Định đã chuẩn bị 500 giường điều trị Covid-19, 10.000 chỗ cách ly tập trung

Thêm 190 người Bình Định ở TP.HCM được đón về quê bằng máy bay Lúc 14 giờ 30 phút ngày 27.7, 190 người dân Bình Định từ TP.HCM đã về tới sân bay Phù Cát (Bình Định) an toàn. Ngay sau khi xuống sân bay, các công dân này được UBND tỉnh Bình Định bố trí xe đưa đến các khu cách ly tập trung để thực hiện cách ly 7 ngày. Những người dân Bình Định ở TP.HCM được đón về quê bằng máy bay vào ngày 27.7 ẢNH: VÕ GIA Đây là chuyến bay miễn phí thứ ba do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức để đưa người dân Bình Định sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 về quê. Hai chuyến bay trước đã có 383 người Bình Định ở TP.HCM được đưa về quê. Hiện Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM đang tiếp tục rà soát danh sách để đưa thêm 190 người Bình Định ở TP.HCM về quê trên chuyến bay thứ tư vào ngày 30.7.