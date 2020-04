Bình Định: Đang chờ để di dời, khách sạn Bình Dương tự ý cải tạo, sửa chữa

Ông Trần Châu cũng yêu cầu khách sạn Bình Dương khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định để cung cấp tài khoản và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất do thu hồi khu đất tại số 493 đường An Dương Vương trước ngày 20.4 và phải có văn bản cam kết thời gian di dời cụ thể. Nếu khách sạn Bình Dương không chấp thuận thì yêu cầu đơn vị chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 12.7.2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 quản lý tại số 493 đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn.