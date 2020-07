Khoảng 17 giờ ngày 29.7, Công an H.Tuy Phước ( Bình Định ) đã phối hợp cùng Công an xã Phước An (H.Tuy Phước) thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Trưng (59 tuổi, ở thôn Đại Hội, xã Phước An) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi