Bình Định: Điều tra vụ trộm két sắt của Công ty may Vinatex, lấy 250 triệu đồng

Sáng 11.8, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an TX.Hoài Nhơn điều tra, làm rõ vụ trộm két sắt ra tại Công ty may Vinatex ở TT.Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn).