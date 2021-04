Bình Định: Khởi tố 3 bị can trong vụ 'hát karaoke rồi đánh hàng xóm tử vong'

Ngày 1.4, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án giết người , khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với: Đặng Quang Hùng (36 tuổi), Võ Văn Huy (31 tuổi), Võ Văn Bình (26 tuổi, cùng ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi của bị can liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Minh Thinh (63 tuổi, cùng ở thôn Xuân Phương). Đây là những bị can trong vụ “ăn nhậu, hát karaoke bằng loa kẹo kéo rồi đánh hàng xóm tử vong ” mà Thanh Niên đã thông tin.