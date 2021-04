Bình Định: Liên tiếp cứu hộ động vật quý hiếm do người dân giao nộp

Cá thể tê tê nói trên nặng 0,2 kg, được bà Trần Thị Như (ở thôn Liễu An, xã Hoài Châu Bắc, TX.Hoài Nhơn) giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn (Bình Định) vào sáng 20.4.

Cá thể tê tê do bà Như giao nộp

Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn xác định cá thể tê tê vàng này có tên khoa học là Manis pentadactyla (thuộc bộ tê tê), nằm trong nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm IB cần được bảo vệ theo danh mục tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, ngày 9.4, đơn vị này cũng phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, Chi cục Chăn nuôi - Thú y (thuộc Sở NN-PTNT), Vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn (Bình Định) thả 3 cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, H.An Lão, Bình Định).