Bình Định: Nghi án một người bị rượt đánh, rơi xuống ao tử vong

Sáng 8.7, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bình Định và Công an TX.An Nhơn (Bình Định) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Trần Hữu Phúc (29 tuổi, ở xã Nhơn An, TX.An Nhơn).