Bình Định: Nhiều lần đòi nợ bằng cách... 'khủng bố', một phụ nữ bị khởi tố

Từng bị xử phạt vì gây mất trật tự ở khu dân cư

Ngày 30.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hướng (40 tuổi, ở P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn) về tội gây rối trật tự công cộng . Bà Hướng bị khởi tố do có liên quan đến một số vụ đòi nợ xảy ra từ năm 2018.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013, giữa bà Hướng và bà Mai Thị Thu Hằng (42 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) có mối quan hệ làm ăn. Từ năm 2014 đến tháng 6.2016, bà Hằng nhiều lần vay mượn tiền của bà Hướng để kinh doanh nhưng sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc giải quyết khoản nợ.

Bà Hằng cho rằng đã trả hết số tiền 1,35 tỉ đồng cho bà Hướng. Ngược lại, bà Hướng lại cho rằng bà Hằng vẫn còn nợ số tiền này nên trong khoảng thời gian từ tháng 1.2018 đến tháng 9.2018, bà Hướng nhiều lần dẫn người đến Công ty TNHH Habico (ở P.Bùi Thị Xuân) và và nhà riêng của bà Hằng (ở P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn) để đòi nợ

Vào ngày 5.7.2018, Ngô Thị Hướng có hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư, bị Công an P.Thị Nại lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng.

Bà Hướng đã nộp phạt nhưng và các tháng 8 và 9.2018, bà Hướng đã 7 lần kéo người đến Công ty TNHH Habico la ó, chửi bới, đốt nhang vái lạy, thắp trước cổng công ty và sử dụng loa, micro phát âm thanh công suất lớn để la lối, chửi bới đăng các đoạn video trực tiếp lên mạng xã hội Facebook, đậu xe, ăn vạ ngăn cản hoạt động bình thường của công ty buộc bà Hằng ra gặp để trả nợ.

Bị tố cáo đòi nợ kiểu "khủng bố"

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn, hành vi trên đã gây mất an ninh tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi công cộng và có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng nên cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hướng.

Còn bà Mai Thị Thu Hằng cho rằng hành vi của bà Hướng và những người được bà Hướng thuê đi đòi nợ xảy ra liên tục, nhiều lần trong năm 2018 không chỉ xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình mà còn là hành vi “ khủng bố ” tinh thần, xâm phạm trái phép chỗ ở, nơi kinh doanh khiến gia đình bà bất an, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Tất cả hình ảnh, clip về những vụ việc nói trên đều được gửi đến công an phường và Công an TP.Quy Nhơn để xử lý nhưng chỉ 1 lần nhận được thông tin là đã xử phạt hành chính vào tháng 7.2018. Bà Hằng tiếp tục gửi đơn và đến ngày 24.4 vừa qua mới nhận được thông tin là cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với bà Hướng.