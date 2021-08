Bình Định: Phát hiện thi thể 2 người đi bắt cá nghi đuối nước

Ngày 14.8, Công an, Viện KSND H.Hoài Ân ( Bình Định ) phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể 2 người đàn ông nghi do đuối nước ở khu vực đập Đình (thuộc thôn An Chiểu, xã Ân Phong, H.Hoài Ân).