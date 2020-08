Bình Định: Quán karaoke hoạt động bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19

Sáng 11.8, Công an TP.Quy Nhơn ( Bình Định ) triệu tập chủ quán karaoke Kizz (ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) cùng với 3 nhân viên đến trụ sở công an để làm việc do vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.