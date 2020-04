Bình Định: Tạm giữ hình sự một phụ nữ gây rối tại bệnh viện

Ngày 16.4, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng công an TP.Quy Nhơn ( Bình Định ), cho biết Công an TP.Quy Nhơn tạm giữ hình sự Trần Thị Bông (28 tuổi, ngụ P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) để làm rõ, xử lý về hành vi gây rối tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định mời 4 người, trong đó có Bông, đến nhận lại một số vật dụng bán hàng rong đã bị lực lượng bảo vệ thu giữ trước đó do những người này không chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bệnh viện, buôn bán tụ tập đông người

Tuy nhiên, tại buổi trao trả, 4 người bán hàng rong đã la lối, gây ồn ào tại bệnh viện nên lực lượng bảo vệ báo Công an P.Trần Phú đến giải quyết.

Khi công an đến, những người này càng la lối to hơn, làm mất trật tự tại bệnh viện, nên công an phường khống chế Bông giao Công an TP.Quy Nhơn xử lý theo thẩm quyền.