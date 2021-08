Bình Dương: 5 người tử vong trong vụ cháy ở cửa hàng tạp hóa

Sáng ngày 19.8, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết lúc 22 giờ 22 phút ngày 18.8, Đội Cảnh sát PCCC TP.Dĩ An nhận được tin báo cháy tại nhà ông Lê Đình Ánh (44 tuổi, ngụ khu phố Thắng Lợi 2, P. Dĩ An) nên điều xe chữa cháy lên đường làm nhiệm vụ.