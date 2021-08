Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm đánh đập bé trai dã man gây xôn xao dư luận

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã sống chung như vợ chồng với chị N.H.T. (tạm trú ở P.Bình Chuẩn) từ năm 2020 và bé trai 5 tuổi là con riêng của chị T. Ngày 2.8, Nam đánh đập bé trai do cháu hay nói dối, đòi đi theo mẹ. Hiện Công an TP.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý Nam theo quy định.