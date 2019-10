Bình Dương: Bắt nghi can trộm cắp, 'lòi' ra súng

Ngày 13.10, Công an TP.Thủ Dầu Một ( Bình Dương ) cho biết đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Mun (18 tuổi, ngụ An Giang) cho Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản , đồng thời thực hiện giám định đối với khẩu súng ngắn phát hiện trong người nghi can này.