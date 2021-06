Bình Dương: Bắt vụ tàng trữ 10kg ma túy, thu 5 khẩu súng quân dụng

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra của Công an P.Vĩnh Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) tuần tra trong khu dân cư Vĩnh Phú 1 (P.Vĩnh Phú) phát hiện nhóm người tụ tập trong 1 căn nhà có biểu hiện liên quan đến ma túy

Lực lượng công an nhanh chóng kiểm tra hành chính nhưng nhóm đối tượng bỏ chạy. Ngay lập tức có 2 đối tượng bị khống chế, bắt giữ tại hiện trường với một số viên ma túy tổng hợp.

Vụ việc được báo cho Công an TP.Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương chi viện. Công an khám xét căn nhà, thu giữ trên 10kg ma túy (dạng bột và dạng viên), 5 khẩu súng quân dụng và đạn, 1 quả lựu đạn và nhiều dao, mã tấu…