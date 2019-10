Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam, giảng viên Lâm Hoàng Tùng

Sáng 3.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 có mặt tại trụ sở TAND Q.4 (TP.HCM) để tiến hành khám xét. Đến hơn 11 giờ 30 cùng ngày (3.10), tổ công tác của Công an Q.1 dẫn giải bị can Nguyễn Hải Nam (45 tuổi) lên xe và rời đi ngay sau đó.