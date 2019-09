Thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà 'bắt' 3 đứa bé

Mấy ngày nay, một đoạn video ghi nhận lại cảnh một thẩm phán, giảng viên của ngành kiểm sát được cho là xông vào căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM ) "bắt" 3 trẻ đưa lên taxi gây xôn xao dư luận.

Bước đầu, cơ quan công an cũng xác định danh tính hai người tham gia vụ việc nói trên là ông Nguyễn Hải Nam, Thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM.

“Họ bắt 3 đứa con tôi”

Theo nội dung đơn "kêu cứu" của bà Hoàng Thị Thu Thảo (mẹ của 3 đứa bé) gửi Báo Thanh Niên, năm 2017 bà ký hợp đồng mua căn nhà nói trên của bà H.T.A.Ch (ngụ Q.1) với giá 25 tỉ đồng và đến nay đã trả 16 tỉ nhưng chủ nhà chưa hoàn công nên chưa thanh toán hết số tiền còn lại, dẫn đến tranh chấp. Đến tháng 4.2018, bà Thảo đã gửi đơn khởi kiện ra TAND Q.1 giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khoảng 14 giờ ngày 19.9, khi bà đang ở Đà Lạt thì người nhà gọi điện báo có một nhóm khoảng 15 người đàn ông mặc đồng phục đen và 1 phụ nữ mặc đồ vest xông thẳng vào trong nhà. Thời điểm đó, trong nhà có 3 cháu bé con bà Thảo (gồm H.T.M 30 tháng tuổi, H.M.S 18 tháng tuổi và H.M.K 3,5 tháng tuổi) cùng 2 em gái họ của bà Thảo và 2 bà giúp việc. Thấy vậy, em họ bà Thảo phản ứng, yêu cầu liên hệ làm việc với bà Thảo thì nhóm người kia cho biết đến để phong tỏa tài sản và niêm phong tất cả đồ đạc trong nhà. Sau đó, nhóm người này xông vào lục tung các phòng của căn nhà, “bắt” 3 đứa trẻ lên taxi. Do các cháu nhỏ hoảng sợ khóc la nên hàng xóm phát hiện ra ngăn cản, kéo các bé xuống không cho nhóm người chở đi. Vụ việc được người nhà bà Thảo quay lại clip cho thấy ông Tùng, ông Nam cùng một phụ nữ (chưa biết tên) là 3 người đã “bắt” 3 đứa trẻ từ trong nhà ra mà theo bà Thảo là “đưa lên taxi để chở đi”.

“Trong lúc ngăn cản, hai cô giúp việc bị đánh, trong đó 1 người bị đánh ngất xỉu, phải đi cấp cứu. Sau đó, ông Tùng, ông Nam cùng nhóm người trên đã chiếm toàn bộ căn nhà, bên trong có rất nhiều tài sản của tôi. Khi tôi đến Công an P.Đa Kao đề nghị can thiệp thì công an cho tôi xem một giấy ủy quyền của bà Ch. với nội dung ủy quyền cho ông Lâm Hoàng Tùng lo hồ sơ giấy tờ căn nhà”, bà Thảo nói.

Người đàn ông được cho là ông Nguyễn Hải Nam "bắt" đứa bé 3,5 tháng tuổi

“Chiếm” nhà đang tranh chấp

Từ phản ánh của bà Thảo, trưa 24.9, PV đến căn nhà xảy ra vụ việc để tìm hiểu thì thấy người nhà bà Thảo vẫn đang túc trực trước nhà để “canh” không cho người bên trong mang đồ đạc ra ngoài. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, bà Thảo leo rào vào nhà nhằm lấy áo quần, giấy tờ để đi khám bệnh cho 3 đứa bé nhưng nhóm khoảng 6 người mặc đồ bảo vệ đồng phục màu đen đứng bên trong liên tục ngăn cản. Khi bà Thảo vào được bên trong thì nhóm này khống chế, mở cổng đẩy bà ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng bảo vệ dân phố, Công an P.Đa Kao có mặt để giữ an ninh trật tự (ANTT) thì bà Thảo lại leo rào vào nhà tiếp. Để tránh xảy ra tai nạn, ông Trần Hải Đăng, Trưởng công an P.Đa Kao, khuyên bà Thảo leo xuống để ông gọi điện cho ông Tùng (tức Lâm Hoàng Tùng - PV) đến mở cửa cho vào lấy đồ. Thế nhưng sau đó công an phường cho biết không liên lạc được với ông Tùng.

Người đàn ông được cho là ông Lâm Hoàng Tùng "bắt" đứa bé 18 tháng tuổi Ảnh: Bà Thảo cung cấp

Về vấn đề hàng chục người đang “ăn dầm nằm dề” bên trong căn nhà trên, Tổ trưởng khu phố 4 (P.Đa Kao, Q.1) cho biết: “Nhóm này đến rất đông và ở luôn trong căn nhà, chưa có thông báo hay xuất trình giấy tờ tạm trú tạm vắng cho khu phố”.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, lúc xảy ra vụ "chiếm" nhà đang tranh chấp , nhận tin báo về vụ việc, Công an P.Đa Kao có mặt và hỏi vì sao không liên hệ với đơn vị trước khi thực hiện việc di dời, chuyển nhà thì ông Lâm Hoàng Tùng cho biết: “Mọi việc đều có sự chứng kiến, xác nhận và lập vi bằng của bên thừa phát lại”. Về vấn đề này, một cán bộ của Công an P.Đa Kao cho biết: "Ngày xảy ra sự việc (19.9), khi hay tin có tụ tập đông người gây mất ANTT, công an phường mới biết sự việc và cho người xuống đảm bảo ANTT. Về quản lý con người, công an phường chỉ yêu cầu công ty vệ sĩ cung cấp hợp đồng và một hợp đồng ký kết thuê “vệ sĩ bảo vệ mục tiêu” từ phía ông Tùng”.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an Q.1 tiếp nhận, xử lý.