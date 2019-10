Khởi tố, bắt tạm giam thẩm phán và giảng viên

Tối 1.10, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của ông Lâm Hoàng Tùng , giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, và ông Nguyễn Hải Nam , thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM), để điều tra về tội danh "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên , sau khi được triệu tập đến trụ sở Công an Q.1 ký một số giấy tờ, khoảng 19 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã áp tải ông Tùng lên ô tô đưa về nơi ở của ông này tại một căn hộ trên lầu 33 thuộc tòa nhà Rubi 2 chung cư cao cấp Sài Gòn Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh). Tại đây, cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Tùng; đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này trước sự chứng kiến của đại diện Viện KSND Q.1, công an địa phương. Lúc 21 giờ cùng ngày, công tác khám xét kết thúc, công an thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án và đưa ông Tùng rời khỏi căn hộ.

Ở một diễn biến khác, cùng ngày, thẩm phán Nam cũng được Cơ quan CSĐT Công an Q.1 mời đến trụ sở công an quận làm việc. Sau khi ông Tùng được áp tải đi thì một tổ công tác cũng áp tải ông Nam về nơi ở của ông tại P.Phú Thuận, Q.7 để đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt và khám xét.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau nhiều ngày triệu tập ông Tùng, ông Nam đến trụ sở ghi nhận lời khai và đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã thu thập nhiều hồ sơ giấy tờ, chứng cứ chứng minh hai người này đã tự ý xâm phạm bất hợp pháp vào nơi ở của gia đình bà Hoàng Thị Thu Thảo (số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1) vào chiều 19.9. Đáng nói, dù am hiểu pháp luật nhưng sau khi xông trái phép vào chỗ ở của bà Thảo, nhóm của ông Tùng còn “bắt” 3 đứa bé đưa lên taxi với ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị người nhà của bà Thảo, người dân ngăn cản quyết liệt. Cảnh giằng co, xô đẩy nhau kèm theo tiếng la hét gây náo loạn cả khu phố trước sự chứng kiến của Công an P.Đa Kao và lực lượng bảo vệ dân phố. Cảnh tượng này được nhiều người dân, người thân của bà Thảo dùng ĐTDĐ và 2 camera an ninh của khu phố ghi hình lại khá đầy đủ diễn biến vụ việc.