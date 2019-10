Xông vào nhà bắt trẻ nhỏ: Cận cảnh khám nhà bị can Lâm Hoàng Tùng

Loạt ảnh PV Thanh Niên ghi được khi theo lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét nơi ở của bị can Lâm Hoàng Tùng: Quảng cáo

Đúng 21 giờ 6 phút, bị can Lâm Hoàng Tùng bị dẫn giải, đưa lên xe của công an rời đi. Ít phút sau, nhiều trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Q.1 cũng rời khỏi chung cư, kết thúc buổi khám xét nơi ở của bị can Lâm Hoàng Tùng.