[CẬP NHẬT] Khám xét nhà bị can Lâm Hoàng Tùng ở Sài Gòn Pearl

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của bạn đọc về “ những kẻ ngông cuồng thích sử dụng luật rừng ” ngay giữa trung tâm TP.HCM, Báo Thanh Niên lập tức vào cuộc tìm hiểu và lên tiếng. Khi Thanh Niên phản ánh vụ việc này, hàng trăm bạn đọc bày tỏ ý kiến phẫn nộ, trong đó có nhiều ý kiến đề nghị phải sớm trừng trị thích đáng những kẻ thích sử dụng “luật rừng” gây hoang mang dư luận. Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ngày 26.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay UBND TP đã nắm được vụ việc. Cá nhân ông đã có trao đổi với Giám đốc Công an TP.HCM, Trưởng công an Q.1 đề nghị phải quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ việc. “Nội dung tố cáo thế nào cần phải điều tra làm rõ, nhưng đây là vụ việc xảy ra giữa trung tâm thành phố, nếu mình làm không nhanh sẽ khiến người dân hoang mang. Công an Q.1 đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết và sẽ sớm báo cáo thông tin vụ việc cho UBND TP”, ông Ngô Minh Châu nói.