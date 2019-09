Vụ 'bắt' 3 đứa bé ở TP.HCM: Phải trừng trị thích đáng những kẻ dùng ‘luật rừng’

“Hoan hô Công an Q.1”

Công an khám nghiệm nơi thẩm phán, giảng viên bị tố chiếm nhà, "bắt" 3 em bé

Vụ việc liên quan đến thẩm phán Nguyễn Hải Nam , Phó chánh án TAND Q.4 (TP.HCM) và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, bị tố “bắt” 3 đứa bé ngay tại trung tâm Q.1 gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ, vì một số cá nhân đã bất chấp kỷ cương pháp luật , ngang nhiên “chiếm” nhà, “bắt” 3 đứa bé ngay giữa trung tâm Q.1.

Tuy nhiên, khi sự việc được Thanh Niên phản ánh, có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc xử lý và khởi tố vụ án, bạn đọc liền bày tỏ sự tin tưởng vào công lý sẽ được thực thi nghiêm minh, những cá nhân bất chấp luật pháp sẽ bị trừng trị thích đáng.

Ngay sau khi xem trên Thanh Niên thông tin Cơ quan CSĐT Công an Q.1 khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác”, bạn đọc Nguyễn Quang (TP.HCM) bày tỏ: “Hoan hô Công an Q.1. Dân chúng tôi đã nhìn thấy phần nào sự quyết liệt. Hy vọng sau khởi tố vụ án là khởi tố bị can, đưa hết những kẻ làm ô nhục ngành tư pháp ra xử lý”.

Toàn cảnh vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà "bắt" 3 em bé

Bạn đọc Anh Tài (Đồng Nai) khẳng định: “TP.HCM không thể để những vụ việc liên quan đến cán bộ nhà nước, tòa án làm những việc như thế này được. Người làm luật mà lại thi hành luật rừng, thì người dân ai tin vào nữa”.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc TRÁC RIN

“Phải khởi tố tội bắt cóc trẻ em”

Sau hơn một tuần xảy ra sự việc, nhiều bạn đọc vẫn tiếp tục bức xúc khi xem những hành vi của ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng . Bạn đọc Vương (Hà Nội) cảm thán: “Mới xem cái clip thật dã man, tàn nhẫn. Đứa bé nhỏ bị bệnh, vậy mà chúng nó vẫn xông vào, bắt ẵm đi. Không có lời nào để diễn tả được”.

Trong những bình luận của bạn đọc Thanh Niên, riêng bình luận “ Phải khởi tố tội bắt cóc tre em ” nhận hơn 3.000 lượt thích (like) trong ngày 27.9, đã phần nào thể hiện sự rất bức xúc của độc giả đối với sự việc này.

Nhiều bạn đọc mong mỏi pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh, không chỉ riêng trong vụ việc “bắt” 3 đứa bé ngay trung tâm Q.1. Bạn đọc Chinh THD (Tiền Giang) nhận định: “Pháp luật được thực thi nghiêm và kịp thời. Là người dân tôi luôn mong ước pháp luật luôn nghiêm minh như thế”.

Bạn đọc La Văn Lân (TP.HCM) bày tỏ quan điểm: “Video đã xác định quá rõ ràng là ông Nguyễn Hải Nam là người chỉ đạo điều hành nhiều tình huống sự việc rồi, tất cả những lý do của ông ấy đưa ra đều là ngụy biện hòng chạy tội!!! Người nắm rõ pháp luật mà vi phạm pháp luật như thế, thì cần phải xử lý thật nghiêm thì dân mới khỏi bức xúc!”.

Ngôi nhà tranh chấp ở hẻm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM TRÁC RIN