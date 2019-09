Khởi tố vụ án, tạm đình chỉ công tác thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Động thái mới nhất của TAND TP.HCM

Trước đó, ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã mời ông Nam và ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, cùng bị bà Hoàng Thị Thu Thảo, 36 tuổi, ngụ Q.1 tố xông vào căn nhà nói trên “bắt” 3 đứa bé) lên trụ sở làm việc. Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q.1 (gọi tắt Đội CSĐT) là đơn vị trực tiếp làm việc với ông Nam và ông Tùng. Ngày 27.9, công an đã làm việc với bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng văn phòng thừa phát lại Q.1, người bị bà Thảo gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo liên quan đến vụ “chiếm” căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nói trên.

Chiều 27.9, Công an P.Đa Kao (Q.1) đã mời nhóm người mặc đồng phục bảo vệ “cố thủ” suốt nhiều ngày trong căn nhà đang tranh chấp trên về trụ sở để làm việc.

Thiếu tá Trần Hải Đăng, Trưởng công an P.Đa Kao, cho biết: “Những thông tin về vụ việc đã được công an phường chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an Q.1 điều tra làm rõ, hiện không thể cung cấp thông tin”.

Trong khi đó, tối cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Ánh, Phó chánh án TAND TP.HCM, cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với thẩm phán Nguyễn Hải Nam . Theo ông Ánh, trong quá trình chờ Cơ quan CSĐT Công an Q.1 xác minh, giải quyết vụ án liên quan trực tiếp đến ông Nam, đây là động thái mới nhất của TAND TP.HCM.

Nhóm người mặc đồ bảo vệ cố thủ trong căn nhà

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên , khoảng 19 giờ ngày 27.9, hơn 10 trinh sát thuộc Đội CSĐT có mặt tại căn nhà đang tranh chấp nói trên. Đến khoảng 19 giờ 30, lãnh đạo Đội CSĐT cũng có mặt tại căn nhà này, nhưng lực lượng công an không vào được bên trong bởi cửa đã bị khóa chặt.

“Lúc nãy có 4 người bảo vệ mở cửa ra ngoài bị công an dẫn giải đưa đi. Còn 2 người bên trong khóa kín cửa, công an chưa vào được”, người nhà bà Thảo nói với PV Thanh Niên.

Khoảng 20 giờ, một cán bộ Công an P.Đa Kao có mặt trước căn nhà, nói lớn: “Xe máy của ai dựng ngoài này (trước căn nhà đang tranh chấp - PV), yêu cầu chủ xe ra xuất trình giấy tờ để kiểm tra”. Lúc này, một nam thanh niên mặc đồ bảo vệ màu đen bên trong căn nhà tiến sát lại cổng, thò tay ra ngoài đưa giấy tờ cho công an.

“Tôi yêu cầu anh ra ngoài làm việc đàng hoàng với công an. Anh ra để tụi tôi mời về làm việc vì việc này không liên quan gì đến anh. Họ trả lương bao nhiêu mà cứ “cố thủ” trong đó làm gì”, một trinh sát hình sự thuyết phục. Người bảo vệ nói: “Em được lệnh của cấp trên, không được mở cửa”.

Đến 22 giờ cùng ngày, rất đông trinh sát vẫn bám trụ ở căn nhà đang tranh chấp nói trên, tìm cách đưa những người đang “cố thủ” trong căn nhà về trụ sở làm việc.