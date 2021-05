Bình Dương: Bị giằng lại xe máy, trộm đâm chết chủ nhà

Vụ trộm đâm chết chủ nhà xảy ra lúc khoảng 22 giờ ngày 4.5 trên đường D37 thuộc khu dân cư Việt Sing (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).

Công an phong tỏa hiện trường

Trong lúc giằng chiếc xe máy từ tên trộm, anh Tài bị đối tượng đi cùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người để giải cứu cho đồng bọn.

Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp ứng cứu cho nạn nhân. Anh Tài sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng với Công an TP.Thuận An tiến hành trích xuất camera, điều tra truy bắt 2 tên trộm đâm chết chủ nhà.