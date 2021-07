Bình Dương: Công an cảnh báo lừa đảo trong mùa dịch Covid-19

Ngày 17.7, Công an TX.Tân Uyên đã có thông báo về một số hành vi lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để lừa đảo như: giả mạo nhân viên y tế, lực lượng phòng chống dịch phun thuốc khử khuẩn, thu tiền cọc để tiêm ngừa vắc xin…

Cụ thể, các hành vi lừa đảo được công an đưa ra cảnh báo như: giả danh cơ quan chức năng điện thoại đến cho người dân đang truy vết dịch tễ, người có nhà bị phong toả… sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua yêu cầu bấm vào đường link đã được chuẩn bị sẵn để lấy cắp thông tin cá nhân rồi lừa đảo.

Cạnh đó, còn các hành vi khác như: Giả mạo lực lượng phòng dịch đi phun thuốc khử khuẩn để xịt thuốc mê, tặng khẩu trang tẩm thuốc mê, thu tiền cọc tiêm vắc xin… để chiếm đoạt tài sản, cũng được công an cảnh báo.

Một số hành vi lừa đảo được Công an TX.Tân Uyên cảnh báo. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, công an còn cảnh báo một số hành vi lừa đảo thông qua mạng xã hội hoặc trực tiếp đến nhà người dân để vận động quỹ phòng chống dịch Covid-19, thu tiền bất chính hoặc gửi thư điện tử, nhắn tin để người dân đăng ký tiêm vắc xin qua các đường link chứa vi rút để tấn công máy tính, lấy cắp dữ liệu cá nhân.

Công an TX.Tân Uyên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các trường hợp giả mạo, lừa đảo trong mùa dịch Covid-19, khi phát hiện cần nhanh chóng báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Công an lưu ý các trường hợp nhân viên y tế phun khử khuẩn, vận động phòng chống dịch đến nhà dân phải cán bộ chính quyền địa phương đi cùng.