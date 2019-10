Bình Dương: 'Giang hồ nước đá' ném 'bom xăng' vào quán cà phê

Các nghi can ném "bom xăng" bị bắt giữ gồm: Hoàng Anh Dũ (21 tuổi), Trần Thái Huy (18 tuổi) và N.Đ.V. (14 tuổi, cùng ngụ Bình Dương).

Trước đó, tối 8.10, chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một) đang chuẩn bị nghỉ bán thì bất ngờ có một nhóm thanh niên đi xe máy đến trước cửa quán châm lửa vào những chai xăng ném tới tấp vào trong quán.

Lúc này, chủ quán kêu cứu những người xung quanh đến dập lửa kịp thời không gây cháy lan và không gây thương tích cho những người trong quán.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Qua rà soát, công an đã bắt giữ 3 nghi can nói trên. Các nghi can khai nhận do chủ quán cà phê không mua nước đá của nhóm này nên đã ném 'bom xăng' để dằn mặt.