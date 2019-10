Bình Dương: Cảnh sát nổ súng, bắt 7 nghi can chém thuê

Tối 13.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ 7 nghi can cùng nhiều loại hung khí để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, Công an TX.Dĩ An nhận được tin báo có một nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí truy sát một người dân ở P.Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An).

Ngay lập tức, một tổ cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ ở gần đó được điều đến hiện trường. Phát hiện cảnh sát, nhóm 7 thanh niên mang theo hung khí nhanh chóng lên chiếc xe Innova mang biển số Bà Rịa - Vũng Tàu để tẩu thoát.