Xác minh nghi án công an bị tố xịt hơi cay người vi phạm giao thông

Quá thẩm quyền?

Clip gần 6 phút, lan truyền mạnh trên MXH cho thấy cảnh, hai cán bộ công an dùng bình xịt hơi cay (công cụ hỗ trợ) xịt vào mặt và khống chế nam thanh niên trên vỉa hè. Sau đó, nam thanh niên la hét tỏ ra đau đớn. Người quay clip còn nói “Công an P.2 lấy bình xịt hơi cay vào mặt người ta. Không biết vụ việc gì nha? Công an P.2 đang đánh người. Xử lý biên bản giao thông mà lại đánh người ta như vậy? Vô lý quá!…”.

Ngày 10.10, trả lời PV Thanh Niên, trung tá Đào Duy Thắng (Trưởng Công an P.2) xác nhận vụ việc trên xảy trên đường Nguyễn Công Trứ thuộc địa bàn vào trưa ngày 9.10. Hai cán bộ công an trong đoạn clip đang công tác tại Công an P.2. Vào thời điểm trên, lực lượng tuần tra Công an P.2 phát hiện nam thanh niên (nhiều hình xăm) điều khiển xe máy vượt đèn đỏ nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng nam thanh niên đã rú ga bỏ chạy.

Sau đó, khi 2 công an cho nam thanh niên lên xe máy đưa về trụ sở làm việc thì xuất hiện một phụ nữ mặc áo hồng không cho công an đưa người vi phạm đi. Một đoạn clip khác cũng lan truyền mạnh khi người phụ nữ đó nói: “Nó mới nói, cháu ở đây chờ mẹ cháu đem giấy tờ xe ra. Thế là cháu tôi bị trói tay, xịt hơi cay giờ cháu tôi không thấy đường…”.

Vụ việc đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội Ảnh cắt từ clip Nam thanh niên bị 2 công an phường chặn lại Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip này thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Phần lớn dân mạng đều chỉ trích nam thanh niên đã vi phạm còn không chấp hành hiệu lệnh của công an. Đồng thời, cho rằng hành động vượt đèn đỏ của nam thanh niên có nguy cơ gây nguy hiểm cho nhiều người khác. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc làm của hai công an vượt quá quyền hạn và lạm dụng công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ.

Do người vi phạm chống đối

Trung tá Đào Duy Thắng (Trưởng Công an P.2) thông tin thêm: “Người dân chỉ ghi lại được một phần của vụ việc nên khiến dư luận hiểu và có những phán xét không đúng về hai cán bộ công an nói riêng và Công an P.2 nói chung”.

Theo trung tá Thắng, trong lúc tuần tra vào giờ cao điểm, hai công an phường phát hiện anh Lê Văn Bảo (17 tuổi, tạm trú tại P.2) vượt đèn đỏ. Lúc này, hai công an ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng anh Bảo không chấp hành. Hai công an đuổi theo thì bị nam thanh niên tông vào đầu xe.

Clip đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Ảnh cắt từ clip

“Sau khi chặn được xe, anh em đã tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu nam thanh niên ký biên bản nhưng người này không chấp hành. Sau hơn 30 phút thuyết phục không được, anh em mới yêu cầu nam thanh niên lên xe để chở về trụ sở làm việc. Trong lúc đưa lên xe, nam thanh niên đã thúc cùi chỏ vào một trong hai cán bộ làm nhiệm vụ và bỏ chạy. Vì vậy, anh em mới đuổi theo dùng bình xịt hơi cay để khống chế. Lúc đó, anh em cũng chỉ xịt hơi cay để khống chế, chứ không hề đánh nam thanh niên. Qua xác minh, người phụ nữ áo hồng tên Trinh, là bà ngoại anh Bảo”, trung tá Thắng khẳng định.

Thượng tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP.Bảo Lộc, cho biết Thanh Niên biết thêm: “Chúng tôi đã nắm được vụ việc và đang chờ Công an P.2 báo cáo bằng văn bản. Sau khi nhận được văn bản, công an TP sẽ tiến hành xác minh để làm rõ hành vi của người vi phạm. Nếu có việc cán bộ Công an P.2 làm trái quy định khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.