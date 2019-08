Nhóm côn đồ cầm hung khí tấn công nhà hàng tại trung tâm Sài Gòn

Ngày 11.8, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang điều tra, truy tìm nhóm côn đồ (hơn 10 người) tay cầm hung khí, hung hăng xông vào nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) tấn công, đập phá nhà hàng này vào chiều 8.8.

Khi đang nói chuyện với những người trong nhà hàng, nhóm người bịt mặt này bất ngờ xông vào nhà, tấn công những người tại đây, hung hăng đập phá đồ đạc.

Theo clip an ninh tại nhà hàng ghi lại, nhóm người bịt mặt hung hăng xông vào nhà hàng đâm chém, đập phá loạn xạ. Bên trong nhà hàng, có 3 người đàn ông tay cầm cây chống cự, bị dồn vào vách tường.

Khi nhóm người lạ mặt tấn công vào nhà hàng, có hai người phụ nữ khom người che chở cho cháu bé đang nằm trong xe đẩy. Rất may, cháu bé không bị thương. Đập phá khoảng 5 phút, nhóm giang hồ này lên xe máy rút khỏi hiện trường.

Theo Công an Q.1, nguyên nhân dẫn đến vụ việc, nhiều khả năng do tranh chấp ngôi nhà . Hiện Công an Q.1 đang tích cực truy xét nhóm côn đồ, điều tra nguyên nhân vụ việc.