Một gia đình liên tục bị ném ‘bom’ xăng, chất bẩn

Ngày 13.6, Công an H.Long Thành cho biết đang điều tra việc một gia đình ở ấp 5, xã An Phước (H.Long Thành) liên tục bị một số người “khủng bố” bằng chất bẩn, “bom” xăng lúc rạng sáng.

Sau khi anh Khanh trình báo, Công an xã An Phước đến lập biên bản vụ việc. Trong lúc công an đang xác minh, truy tìm nhóm “ khủng bố ” thì khoảng 1 giờ 25 ngày 12.6, nhà anh Khanh tiếp tục bị ném chất bẩn .Một lãnh đạo Công an H.Long Thành cho biết đã cử lực lượng cảnh sát hình sự lấy lời khai các nhân chứng, thu thập chứng cứ tại hiện trường để điều tra. Trong khi đó, trao đổi với PV, anh Khanh khẳng định không mâu thuẫn với ai bên ngoài.