Bộ Công an cần vào cuộc vụ gây rối trật tự ở Biên Hòa

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, chiều 12.6, tại quán Lam Viên (TP.Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm ông Phạm Văn Hiền và những người đi cùng (trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai; đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP.Biên Hòa) và nhóm của ông Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải cùng 8 người khác. Vụ ẩu đả làm ông Hiền bị xây xát, ông Hải bị rách trán phải khâu 13 mũi.

Sau đó, nhóm có cảnh sát lên ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang đến đuổi theo chặn lại, đồng thời Giang cùng một số người khác vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe nhóm của Hiền khiến nhóm này phải khóa cửa, “cố thủ” trong xe… Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng ra hiện trường, giải tán đám đông.

Trong khi đó, một số “người trong cuộc” lại cho rằng vụ việc có liên quan trực tiếp đến một số cán bộ công an đi cùng ông Hiền đã tham gia ẩu đả…

Xử nghiêm hành vi gây rối trật tự

tin liên quan Vụ gây rối trật tự ở Biên Hòa: Nạn nhân bị đánh rách trán nói gì ? Ngay sau khi vụ việc được thông tin trên Thanh Niên, hàng trăm bạn đọc (BĐ) đã gửi phản hồi về bày tỏ sự bức xúc trước sự lộng hành của nhóm người "vây nhốt" công an. "Đúng sai hay không chưa cần biết, trước hết phải thượng tôn pháp luật. Tại sao không còng tay bắt hết nhóm gây rối về đồn giải quyết?", BĐ Hồ Xuân Lục (Đồng Nai) bức xúc. Đồng quan điểm, BĐ Hoàng Nam (Hà Nội) viết: "Đáng ra công an phải bắt ngay những người gây rối lại".

Trong khi đó, BĐ Hải Đăng (TP.HCM) lại lo ngại tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội phức tạp, các tệ nạn phát triển lôi kéo các thành phần bất hảo lập băng nhóm bảo kê, giải quyết xung đột gây bất ổn xã hội, người dân lo lắng... “Tôi đề nghị Bộ Công an phát động toàn quốc cuộc trấn áp, triệt phá tội phạm, băng nhóm giang hồ để giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự xã hội”, ĐB Hải Đăng đề nghị.

Làm rõ trách nhiệm những cán bộ công an liên quan

Bên cạnh việc kiến nghị xử lý nghiêm hành vi gây rối mất an ninh trật tự của những người chặn xe, “vây nhốt” công an, nhiều BĐ cho rằng cần làm rõ việc cán bộ công an đi cùng ông Hiền vào quán có vi phạm giờ làm, có uống rượu bia để rồi sau đó dẫn đến gây gổ, lái xe khi có nồng độ cồn trong máu… “ Côn đồ gây rối thì bị xử lý rồi, còn những người bên công vụ nếu cũng tham gia ẩu đả, ăn nhậu trong giờ làm việc cũng phải bị kỷ luật nghiêm”, BĐ Bích (Đà Nẵng) nêu ý kiến.

Đáng lưu ý, nhiều BĐ cho rằng đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều người ở nhiều địa phương, nhiều thành phần trong đó có các cán bộ công an cấp tỉnh, nếu để một tỉnh xử lý sẽ khó thuyết phục, vì vậy Bộ Công an nên vào cuộc. BĐ Lê Bình (Hà Nội) phân tích: “Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, liên quan đến hình ảnh lực lượng thực thi pháp luật ở tỉnh Đồng Nai. Đề nghị Bộ Công an vào điều tra và xử lý đến tận cùng sự thật”.