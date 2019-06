Vụ gây rối trật tự ở Biên Hòa: Nạn nhân bị đánh rách trán nói gì ?

Liên quan đến vụ nhiều thanh niên xăm trổ “vây nhốt” xe chở cảnh sát trên đường Trần Văn Trơn (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), ngày 18.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Căn (ngụ Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36”, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn “nhóc”, ngụ H.Định Quán) để điều tra về hành vi trên.

Kỷ và Căn được xác định do Giang gọi đến tham gia “vây nhốt” cảnh sát trong ô tô.

Yêu cầu giám định thương tật

Theo một luật sư Đoàn luật sư Đồng Nai, vụ những thanh niên xăm trổ "vây nhốt" xe chở cảnh sát gây náo loạn đường phố vào chiều 12.6 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự để điều tra. Quá trình điều tra, công an cũng cần phải đưa những người bị thương do xô xát trong quán nhậu đi giám định thương tật. Nếu thương tật trên 11% thì phải khởi tố vụ án, xử lý những đối tượng hành hung người khác về tội cố ý gây thương tích. Trong khi đó, vào ngày 18.6, ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk), người bị nhóm có cảnh sát đi cùng đập ghế vào đầu phải khâu 13 mũi ở trán, có cuộc trao đổi với PV Thanh Niên xung quanh vụ xô xát ở phòng nhậu.

Theo ông Hải, trưa 12.6, ông được ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) mời đến quán Lam Viên ăn cơm. Lúc ra tính tiền, ông Hải và ông Lương đứng trước cửa nói chuyện thì một người ở phòng sát bên chạy ra nôn ói trúng người ông Lương. Sau này, ông Hải mới biết người này tên Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai). “Người này ói trúng vào anh Lương và tôi mà không nói lời nào, rồi bỏ đi nên anh Lương đuổi theo. Lúc này, 2 người đứng nói chuyện gì đó thì anh Lương có đấm người nôn ói một cái. Thấy vậy, tôi mới tới can, kéo anh Lương vô phòng”, ông Hải thuật lại.

Cũng theo ông Hải, khoảng 10 phút sau, ông Hiền cùng 2 người nữa (sau này mới biết là hai sĩ quan cảnh sát) qua phòng ông Lương và ông Hải, chốt cửa lại.

“Hiền hỏi anh Lương lý do đánh Hiền. Hai bên nói qua nói lại vài câu thì người cảnh sát đi đầu đấm một cái trúng mắt anh Lương. Tôi mới đứng dậy can, bảo có gì từ từ nói, vừa dứt lời thì bị người cảnh sát đi sau cùng đấm vào mặt, rồi người này cầm cái ghế phang xuống đầu khiến tôi bị rách ở trán, máu chảy đầm đìa. Tôi ngồi tại quán băng bó vết thương, sau đó được anh Lương chở xuống hiện trường, nơi có nhiều thanh niên đang bao vây chiếc xe. Lúc này công an cũng xuất hiện rất đông, tình hình rất căng thẳng”, ông Hải thuật lại.

Ảnh: cắt từ clip Sau khi bị nhóm người xăm trổ chặn xe, xì hơi bốn bánh, nhóm của ông Hiên khóa cửa ngồi trong xe. Trong ảnh: người ngồi ở ghế lái được cho là trung tá Đinh Tú Anh, bên phải là trung tá Nguyễn Quang Trường

Ông Hải cho biết đứng ở hiện trường một lúc thì được công an đến yêu cầu viết biên bản, xong đi bệnh viện may tổng cộng 13 mũi, ngày hôm sau thì trở về Đắk Lắk.

“Hiện tại tôi vẫn còn choáng váng với vết thương ở trán. Một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa có điện thoại cho tôi hẹn ngày thứ hai (17.6) lên đưa đi giám định thương tật nhưng chẳng thấy ai xuất hiện. Ngày mai (19.6) tôi sẽ xuống Biên Hòa để yêu cầu đưa đi giám định”.

“Nếu nhóm 7 người chúng tôi đánh trả thì…”

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, rất nhiều nhân chứng trong phòng của ông Lương cũng có lời trình bày tương tự ông Hải.

Nhân chứng N.T.H (ngụ Hà Nội) cho hay: “Lúc đó, tôi ngồi ở cuối bàn và nói chuyện với người bên cạnh nên không để ý nhóm có cảnh sát vào phòng. Khi nghe ồn ào thì thấy anh Hải ôm đầu, máu chảy be bét. Còn nhóm bên phía cảnh sát kia thì say lắm rồi, đi còn không vững”. Ngoài ra, ông H. còn chỉ ra một số bất thường: “Khi xe cảnh sát 113 tới, họ không làm rõ vụ đánh nhau, gây thương tích chảy máu đầu mà để nhóm có cảnh sát lái ô tô rời khỏi quán. Hơn nữa, để những người đó đang say xỉn mà chạy như vậy rất nguy hiểm. Việc đấy chẳng đâu vào đâu”.

Ảnh: CTV Ông Lê Võ Trường Hải thời điểm sau khi bị đánh và vết khâu 13 mũi trên trán

Một nhân chứng khác tên N.M.Kh (ngụ Quảng Nam) khẳng định: “Khi xảy ra xô xát, những người trong phòng chủ yếu can ngăn, chứ không manh động. Nếu cả nhóm 7 người chúng tôi đánh trả lại thì 3 người kia bầm dập ngay. Khi nhóm phía cảnh sát bỏ đi thì anh Lương băng bó cho anh Hải. Sau đó, có 2 người đi trong nhóm từ ngoài trở vào phòng nói có giang hồ đứng phía trước. Lương nói anh em cứ ở trong phòng, để Lương ra giải quyết, rồi ra ngoài gọi điện cho ai đó đến hỗ trợ”. Theo xác minh của công an sau đó, người được Lương gọi đến là Ngô Văn Giang.

Tương tự, một nhân viên ở nhà hàng Lam Viên kể lại: “Khi được can ngăn (ông Hải can ông Lương - PV), người nôn ói bị đánh quay trở lại phòng của mình. Sau đó, người này cùng 2 người khác qua phòng bên cạnh (phòng ông Lương - PV), mở cửa vào. Còn diễn biến bên trong ra sao chúng tôi không nắm được”.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Hiền trả lời báo chí trong một video clip cho rằng: “Sau khi đánh, người bị tôi ói trúng bắt tôi vào phòng xin lỗi. Lúc này, anh Tú Anh và anh Trường cũng tính tiền ra về và đi ngang qua phòng thấy tôi đang đứng xin lỗi. Trong phòng, người này (ý nói ông Lương - PV) chỉ tay, chửi bới tôi. Tôi có hất tay một phát. Xong rồi, ảnh lấy chén chọi trúng má tôi, còn ly thì bay vô vách tường, văng miểng trúng ngay sống mũi của anh Tú Anh. Còn tôi thì lấy ghế kế bên để đỡ vì có 3 - 4 người xông vào đánh tôi. Sau đó, tôi có chọi đại cái ghế không biết trúng ai trong bàn. Xong, anh Tú Anh và anh Trường kéo tôi ra ngoài lên xe 4 chỗ để ra về. Vừa ra đến cổng nhà hàng thì bị xe bán tải màu xám chặn lại...”.

Qua trình bày của nhóm ông Lương, nhân chứng và ông Hiền trái ngược nhau nên ngày 18.6, PV Thanh Niên liên lạc với một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và hai sĩ quan cảnh sát được cho là cùng ông Hiền vào phòng ông Lương đánh ông Hải bị thương để làm rõ vụ việc, nhưng đều không nhận được hồi âm hoặc người được hỏi từ chối trả lời.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đồng Nai, chiều 12.6, tại quán Lam Viên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm ông Phạm Văn Hiền và những người đi cùng (trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự; trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai); đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP.Biên Hòa) và nhóm của Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải cùng 8 người khác chưa rõ lai lịch. Vụ ẩu đả làm Hiền, Hải bị xây xát. Sau đó, nhóm cảnh sát lên ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang đến đuổi theo chặn lại, đồng thời cùng một số người khác vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe. Nhóm của Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng ra hiện trường, giải tán đám đông.

