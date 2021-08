Bình Dương: Khóa chặt từng vùng, để người dân đi lại, dịch có thể bùng phát

Công an TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ trưởng Công an TP.Thủ Đức, quận, huyện, trong đó lưu ý các trưởng công an cấp huyện không tự đặt các yêu cầu đi lại trái quy định chung của UBND TP.