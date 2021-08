Tình hình Covid-19 hôm nay: Tiêm vắc xin cho người trên 18 tuổi; mua thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir

Tin tức về tình hình Covid-19 hôm nay, Tổng bí thư họp lãnh đạo chủ chốt về chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và phía nam. Sáng 24.8, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt nghe báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh khu vực phía nam. Kể từ đầu đợt dịch thứ 4 (27.4) tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 354.356 ca bệnh Covid-19. Số ca bệnh tử vong tại Việt Nam là 8.666 bệnh nhân. Trong đó, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh khu vực phía nam là có số ca bệnh nhiều nhất cả nước. Riêng TP.HCM tới nay đã có hơn 180.000 ca bệnh, 6.878 ca tử vong. Số ca bệnh tại Bình Dương là 73.425. Nhiều tỉnh thành phía nam đã thực hiện các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt, sau 18 giờ, người dân không được ra đường. Tại TP.HCM quân đội, công an đã được huy động để tham gia đảm bảo việc thực hiện giãn cách, đi chợ hộ người dân và hỗ trợ công tác y tế.

Đề xuất miễn học phí để hỗ trợ khó khăn với người dân trong dịch Covid-19

Việt Nam đàm phán mua thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir của Ấn Độ. Bộ Công thương hôm nay, 24.8, dẫn nguồn tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, “Nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vắc xin” của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đang tích cực trao đổi và đàm phán với các doanh nghiệp Ấn Độ, với hy vọng những lô thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để điều trị cho bệnh nhân không cần nhập viện. Molnupiravir là thuốc uống chống virus nhằm ức chế sự sao chép của nhiều loại virus RNA, bao gồm cả SARS-CoV-2. Theo thử nghiệm, thuốc đã thành công trong việc giảm tải lượng virus một cách hiệu quả với âm tính RT-PCR đạt 78,3% ở nhóm thử nghiệm so với 48,4% ở nhóm chăm sóc tiêu chuẩn vào ngày thứ 5. Ngày 10 và ngày 14 của thời gian điều trị, các bệnh nhân còn lại đã đạt được âm tính RT-PCR thành công.

73,5% người trên 18 tuổi ở TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1, vượt chỉ tiêu. Sáng 24.8, theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 23.8 - ngày đầu tiên thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, TP.HCM đã tiêm được 48.891 mũi vắc xin Covid-19. Trong đợt thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, TP tổ chức tiêm vắc xin ở “vùng đỏ” và “vùng cam”. Theo đó, đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm. Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã tiêm được hơn 5,5 triệu người. Trong đó gần 5,3 triệu người được tiêm mũi 1, chiếm tỷ lệ 73,5% người trên 18 tuổi và hơn 210.000 người được tiêm mũi 2, chiếm tỷ lệ 2.9% người trên 18 tuổi. Mục tiêu của TP.HCM đến hết tháng 8.2021 sẽ tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho 70% dân số trên 18 tuổi, nhưng đến thời điểm hiện tại đã tiêm 73,5%.

PC08, Công an TP.Thủ Đức, quận huyện sẽ cấp giấy đi đường cho người được phép lưu thông. Ngày 24.8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM (PC08) có công văn gửi thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP.HCM, về việc phối hợp triển khai thực hiện cấp, phát giấy đi đường trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội. Theo PC08, Công an TP.HCM và UBND TP giao PC08 là đầu mối tập hợp, in, ký và giấy đi đường cho toàn bộ các nhóm đối tượng đủ điều kiện được cấp. PC08 đề nghị đơn vị quản lý các đối tượng được phép lưu thông thống kê, lập danh sách gửi sang PC08 để được cấp giấy đi đường; riêng nhóm đối tượng mục 1A, 12, 13, 14B sẽ do Trưởng công an quyện huyện, TP.Thủ Đức cấp giấy.

20 bệnh nền có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc Covid-19 2

4.500 người ở “vùng đỏ” Đà Nẵng sẽ được thí điểm tự test nhanh Covid-19 tại nhà. Ngành y tế và chính quyền địa phương đang triển khai các bước để thí điểm việc người dân tự test nhanh Covid-19 tại nhà ở địa bàn P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu), với 2 khu có tổng cộng khoảng 4.500 người. Trước đó, tại cuộc làm việc với P.Hòa Cường Nam vào ngày 23.8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương thí điểm việc phát các kit test nhanh Covid-19 để người dân tự test dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của ngành y tế. Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết đây cũng là định hướng về lâu về dài trong chiến lược phòng, chống dịch của TP.Đà Nẵng.

Trung tâm an sinh TP.HCM phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh để chăm lo người dân gặp khó khăn. Về công việc trọng tâm từ nay đến 15.9 (thời hạn theo mục tiêu đặt ra là khống chế được dịch bệnh), bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết, giai đoạn từ ngày 23.8 - 6.9, hiện đã vận động được trên 1,861 triệu túi quà an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…). Từ đây đến ngày 6.9 dự kiến sẽ chuyển 1,36 triệu phần quà về TP.Thủ Đức và quận, huyện để trao quà đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Giai đoạn từ ngày 7 - 15.9, tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu túi an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…), đảm bảo không để hộ nào bị thiếu đói khi thực hiện giãn cách xã hội.

Công an sẽ cấp giấy đi đường cho người được phép lưu thông trong cao điểm giãn cách xã hội

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chuẩn bị 2 cơ sở tiếp nhận ban đầu người lang thang. Ngày 23.8, UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn các địa phương cần khẩn trương tập trung người xin ăn, người lang thang, người sinh sống nơi công cộng trên địa bàn TP. Sở LĐ-TB-XH đã chuẩn bị 2 cơ sở để tiếp nhận ban đầu những người này, gồm: Cơ sở tư vấn và cai nghiện Bình Triệu (30 đường số 5, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) và Trung tâm hỗ trợ xã hội (463 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh). Chính quyền các quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ phối hợp với lực lượng công an, quân sự tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm tra để lập hồ sơ, tập trung người xin ăn, người lang thang, người sống nơi công cộng, nhất là các khu vực trung tâm, công viên, trước hiên nhà và tụ tập đông người trên các cầu bộ hành và tại các giao lộ lớn trên địa bàn giáp ranh.