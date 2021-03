Bình Dương: Một người Trung Quốc cắt cửa sổ trốn cách ly phòng dịch Covid-19

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, người đàn ông Trung Quốc đã cắt cửa sổ Trung tâm y tế TP.Thuận An, trốn cách ly vào khoảng 13 giờ cùng ngày (9.3).

Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết thêm, người đàn ông Trung Quốc bị công an phát hiện trong một vụ đánh bạc trên địa bàn, không có giấy tờ tuỳ thân. “Trong thời gian chờ xử lý của công an, chúng tôi đã chỉ đạo đưa đi cách ly để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19”, ông Tâm nói.

Được biết, người đàn ông đã cưa song sắt cửa sổ ở Trung tâm y tế Thuận An để trốn cách ly khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 và đã thực hiện cách ly được 10 ngày.

Ông Tâm khẳng định cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các khu cách ly trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn TP.Dĩ An (Bình Dương) cũng xảy ra sự việc 2 người đàn ông Trung Quốc trốn cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 và cho đến nay vẫn chưa tìm thấy.