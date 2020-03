Bình Dương: Một nữ công nhân hoang báo tin 'bị cướp khi rút tiền lương'

Chiều 12.3, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã điều tra, làm rõ việc chị N.T.K.C (18 tuổi, ngụ An Giang) khai báo bị cướp tài sản trên đường D17 (Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát).

Theo đó, sau khi nhận được tin báo của chị C. bị cướp tài sản vào ngày 10.3, Công an TX.Bến Cát đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Công an yêu cầu chị C. dẫn đến hiện trường, mô tả lại việc bị cướp và đặc điểm nhận dạng 2 nghi can cướp như chị C. đã trình báo. Tuy nhiên lúc này chị C. ấp úng và sau đó khai báo về vụ hoang tin.

Cụ thể, chị C. khai dùng 5 triệu đồng để nạp thẻ chơi game . Lo sợ chị gia đình la mắng, chị C. đã nghĩ ra cách báo tin bị cướp tài sản để qua mặt những người trong gia đình.

Hiện Công an TX.Bến Cát đang củng cố hồ sơ để xử lý C. về hành vi trình báo tin giả