Bình Dương: Ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến, bắt 5 nghi can

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 3.11, Công an P.Hòa Lợi nhận được tin báo có một nhóm thanh niên mang theo hung khí, tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến.

Ngay sau đó, Công P.Hoà Lợi đã huy động lực lượng vây ráp đưa được 5 nghi can về trụ sở để làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thuận (18 tuổi, ngụ An Giang) khai nhận do có mâu thuẫn với một người tên Minh.

Sau đó, Thuận điện thoại nhờ Trần Đức Anh (21 tuổi, ngụ An Giang) cùng với 8 thanh niên khác mang theo hung khí đến một quán cà phê ở khu phố Hoà An (P.Hoà Lợi) để chuẩn bị đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

Thời điểm này, khi công an xuất hiện thì nhóm của Thuận bỏ chạy tán loạn được người dân quay lại clip đưa lên mạng xã hội . Hiện Công an TX.Bến Cát đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các nghi can liên quan vụ hỗn chiến.