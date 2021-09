Bình Dương: Nới lỏng giãn cách vùng đỏ, cơ bản kiểm soát dịch Covid-19 sau 15.9

TP.Dĩ An là một trong 3 địa phương "vùng đỏ Covid-19" ở Bình Dương (ngoài TP.Thuận An và TX.Tân Uyên). Theo dự kiến, ngày mai (15.9), TP.Dĩ An chỉ còn 4/11 phường vùng đỏ gồm: P.Dĩ An, P.An Bình, P.Tân Đông Hiệp và P.Đông Hòa.